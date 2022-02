Allegri: “Partita molto importante per l’obiettivo quarto posto. Belotti? Un piacere ritrovarlo”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del derby. Queste le sue parole: “Dobbiamo adattarci all’eventualità di cambio modulo che può avere il Torino nel giocare la partita. È sempre una partita molto importante per noi, è un altro pezzettino che dobbiamo portare a casa per cercare poi di arrivare all’obiettivo finale, quello di essere nelle prime quattro posizioni. Scelte in vista Champions? Assolutamente no, io valuto e prendo in considerazione le partite che si giocano al momento, poi a fine partita vedremo chi rimarrà in piedi e chi sarà pronto per giocare martedì. Belotti? Innanzitutto è un piacere ritrovarlo, perché è un giocatore importante sia per il Torino che per la Nazionale”.