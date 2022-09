Allegri: “Partita insidiosa. Locatelli out per un affaticamento, Di Maria per mercoledì dovrebbe farcela”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Salernitana.

Queste le sue parole: “Le insidie della gara di domani? Le insidie di una partita che viene dopo un post Champions. È una delle migliori squadre fra quelle che giocano per la salvezza. Nicola l’anno scorso ha fatto un lavoro straordinario e anche quest’anno sul mercato hanno lavorato bene. Dobbiamo fare una partita tosta perché ci servono i tre punti”.

Paredes ha bisogno di riposare?

“Paredes domani gioca perché poi Locatelli ha un piccolo affaticamento e non sarà a disposizione. Abbiamo ancora fuori Di Maria che mercoledì dovrebbe essere a disposizione. Chiesa si sta allenando in campo ma non con la squadra. Szczesny anche è ancora fuori. La formazione non l’ho ancora decisa, domattina deciderò. La partita più importante è quella di domani, quella di mercoledì si prepara da sola vista l’importanza della gara. Quella di martedì col PSG è più facile da giocare perché ci sono più spazi”.

Foto: twitter Juve