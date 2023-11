Allegri: “Partita che ci dà consapevolezze. L’Inter ci ha rispettato. Vlahovic? La migliore gara da quando è alla Juve”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo il pareggio con l’Inter.

Queste le sue parole: “Partita che ci dà la consapevolezza di aver giocato con una squadra molto forte che ci ha rispetto molto. Son partite queste dove l’episodio l’abbiamo portato a favore ma poi non devi prendere gol così. Campionato comunque lungo, qualsiasi risultato non l’avrebbe chiuso. Questa prestazione ci dà consapevolezza, non dimentichiamo che stasera è stata una bella serata. Ambiente voglioso, non un po’ impaurito ma curioso di capire. Era 3 anni che non si giocava una partita per il primo posto. Stasera è stata una bella serata, bellissimo pubblico, bella prestazione”.

Un commento alla partita di Vlahovic? “Da quando è alla Juve ha fatto la miglior prestazione, con Chiesa più largo si è trovato in mezzo da solo e ha gestito la palla in modo migliore. Stasera è stato un passaggio importante per tutti. Detto questo venerdì giochiamo contro una sudar che l’anno scorso non ci ha fatto fare neanche un gol”.

Cosa è successo sul gol dell’Inter? “Siamo usciti non bene sulla pressione, abbiamo concesso a loro un’azione veloce e loro sono molto bravi tecnicamente. Saltato il primo uomo sono andati dentro facile, purtroppo questo è l’unico errore che la squadra ha fatto”.

Un giudizio su Nicolussi Caviglia? “Ha fatto una bella partita, non era facile. Ragazzo giovane ma maturo per l’età che ha, son contento della prestazione. Poi Locatelli ha fatto altrettanto bene, c’è un bel gruppo”.

Secondo tempo sembrava un’altra partita rispetto al primo. “C’era rispetto fra le squadre, noi siam stati bravi a restare compatti fuori dall’area e loro tendevano a rallentare perché magari avevano paura di prendere contropiede”.

Foto: twitter Juventus