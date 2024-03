Allegri: “Ora non esiste il problema Allegri. Tutti gli anni in questo periodo se ne parla”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la sconfitta ocntro il Napoli, soffermandosi a parlare anche del suo futuro: “E’ semplice, nella vita le cose sono semplici. Che lo chiedete a me? Io sono l’allenatore della Juventus e sono contento. Tutti gli anni in questo periodo, che si vada bene o male se ne parla, poi noi siamo dentro la zona Champions. Non so cosa succederà. Il problema Allegri ora non esiste, c’è una stagione dove raggiungere degli obiettivi al momento ancora non raggiunti. Mi concentro su questa stagione, ringrazio i ragazzi per quanto fatto fino ad ora e oggi ci impegneremo per dare alla società quello che ci hanno tolto lo scorso anno. Bisogna lavorare forte e poi vedremo”

Foto: Twitter Juventus