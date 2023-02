Allegri: “Obiettivi? Guardare una gara per volta e provarle a vincere tutte. Vlahovic sta bene, Kean sta diventando importante”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana.

Queste le sue parole: “Vlahovc fisicamente sta anche bene, è molto più leggero e dinamico rispetto a quando è arrivato, speriamo che domani faccia gol. Abbiamo anche Kean che sta bene, lasciarlo fuori mi rimane molto difficile. E’ diventato molto importante, è cresciuto dal punto di vista mentale e tecnico. Sta diventando, non è ancora al 100%, un giocatore importante. Sono contento, è cambiato rispetto all’anno scorso. Se ha bisogno di giocare? Non faccio giocare i giocatori perché hanno bisogno di giocare, ma per vincere le partite. Vlahovic non è mai stato così fisicamente come ora, neanche quando è arrivato dalla Fiorentina. Ha una corsa più leggera, ha bisogno di far gol”.

Il primo obiettivo è agganciarsi al treno del settimo posto? “Darsi ora obiettivi è impensabile. Ora dobbiamo raggiungere quella davanti a noi e scalare piano piano. Domani bisogna vincere perché nelle ultime tre di campionato abbiamo fatto solo un punto”.

Il tridente può essere già visto domani sera? Come sta Chiesa? “È un’ipotesi che non ho ancora deciso. Abbiamo tanti giocatori che rientrano da diverso tempo di inattività, devo fare tante valutazioni. Chiesa sta bene, ha fatto una buona partita in Coppa Italia”.

Cosa c’è all’origine del salto di qualità di Fagioli? “Lui è cresciuto molto. In un momento in cui mancavano tanti giocatori ho messo dentro i giovani che hanno dato risposte importanti. Fagioli ha fatto tante partite così come Miretti e tutti gli altri”.

I giocatori saranno più stimolati dalle coppe secondo lei? “Non si saprà. Io ai ragazzi ho detto che bisogna fare bene sul campo. Ora bisogna ributtarsi con la testa sul campionato, dobbiamo fare bene lì perché ci porta a far bene in coppa”.

Sulla classifica: “Il dato di fatto è che abbiamo 23 punti. Noi dobbiamo raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza, mi viene da ridere ma è così. Il primo obiettivo è prendere chi ci sta davanti”.