Allegri: “Non possiamo fare un secondo tempo così contro una squadra in dieci”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il successo per 2-0 contro il Friburgo, partendo dalla prestazione di Federico Gatti: “Federico ha fatto una buona prestazione ma la squadra ha fatto un buon risultato passando il turno. Abbiamo sbagliato molto nella ripresa con la gestione della palla, dobbiamo migliorare, non possiamo fare un secondo tempo così contro una squadra in dieci. Ci siamo trovati a difendere in area, è lì che dobbiamo migliorare”.

Poi ha proseguito parlando di Vlahovic: “Sono contento per Dusan che è tornato al gol, si è sbloccato”. E su Moise Kean: “Non ero arrabbiato solo con Kean, la ripresa andava fatta meglio. Bisogna lavorare, abbiamo sbagliato molte scelte di passaggio”. Il tecnico bianconero ha poi spiegato il mancato impiego di Di Maria: “Eravamo undici contro dieci in vantaggio, ho preferito non rischiarlo. Se può giocare con l’Inter? Non l’ho rischiato, non c’era bisogno, ora ci sono tre giorni e sarà sicuramente a disposizione per giocare la partita”.

Infine, su Chiesa: “Sono contento perché ha fatto gol, era il più recuperabile di tutti, fare gol è stato importante. Però bisogna migliorare nella gestione della palla, crescere, in 11 contro 10 abbiamo abbassato attenzione e ritmo. Il nostro risultato è buono, anzi ottimo ma non esaltiamoci perché siamo ai quarti di finale. Dobbiamo pensare a quel che abbiamo fatto nella ripresa e migliorare”.

