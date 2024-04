Allegri: “Non dobbiamo dimostrare nulla. L’unico obiettivo è fare punti”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn prima di Juve-Milan.

Queste le sue parole: “È sempre un Juve-Milan, siamo alla ricerca di punti per entrare in Champions, perché al momento non ci siamo. Bisogna fare una partita giusta contro una squadra forte”.

Perché Yildiz e non Chiesa? “Sono stati fatti tre cambi rispetto a martedì a Roma, perché c’è stato un dispendio di energie importanti, chi va in panchina è pronto a dare una mano”.

Cosa volete dimostrare? “Più che dimostrare bisogna fare punti per raggiungere il nostro obiettivo, stasera possiamo farli anche se sarà una partita molto difficile”.

Foto: sito Juventus