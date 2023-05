Allegri: “Non accetto si dica sia stata una stagione sbagliata, 69 punti sul campo. Credo di aver fatto un buon lavoro”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con il Milan.

Queste le sue parole: “In questo momento, di riposare. Abbiamo da recuperare 2/3 giorni, poi andremo a Udine e onoreremo la partita. Faremo poi le scelte: c’è una buona base e l’errore che possiamo afre non tenere quanto di buono è stato fatto. Speriamo che quest’anno, almeno prima del 20 agosto, sapremo se ci saranno o meno punti di penalizzazione”.

Perché pensa che con lei la squadra può migliorare? “Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Quest’anno hanno giocato 5 giovani, a livello patrimoniale è una buona cosa per la società. Quando son tornato, sapevo che fosse difficile vincere. Altrimenti sarei andato da altre parti. Ci sono squadre che sono state 6 anni senza entrare tra le prime 4: non dobbiamo rimanere sul campo tra le prime 4, poi altre parole non contano. Abbiamo conquistato 69 punti, non accetto chi dice che è una stagione sbagliata”.

Foto: Instagram Allegri