Allegri: “Niente scuse, dobbiamo arrivare primi. Chiellini riposa. CR7? Se non fosse una gara decisiva…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Young Boys: “Arrivare primi è un nostro obiettivo. Bisogna cercare di vincere, dovremo fare partita seria e la Juventus lo farà. Altrimenti un eventuale risultato negativo ce lo porteremo dietro, e in campionato giocheremo contro il Torino sapendo di dover continuare a fare risultati. Dire che sia una partita facile lo si vedrà sul campo, lo Young Boys con il Manchester ha fatto grande partita, se la sottovaluti rischi di uscire con le ossa rotte. Formazione? Riposerà Chiellini, giocheranno Rugani e Bonucci in difesa. Sicuramente giocherà Bentancur perché sabato è squalificato. Alex Sandro c’è ma è difficile che possa giocare. Ronaldo? Se non fosse stata decisiva avrebbe riposato Ronaldo, come tanti altri giocatori. Domani non ci sono scuse, dobbiamo portare a casa la vittoria e arrivare primi. Matuidi sicuramente domani non sarà della partita. Emre Can ha bisogno di minutaggio e credo che potrò dargliene a partita in corso. Bernardeschi e Douglas Costa? Stanno bene, domani potranno dare una mano magari a gara in corso e comunque sabato ci aspetta un’altra partita importante. Champions? Ci sono tante squadre che hanno possibilità di arrivare in fondo. Juventus, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Psg, Liverpool… L’unico turno più morbido può essere l’ottavo, se arriviamo primi. E dal quarto di finale in poi sarà Champions difficilissima, impossibile trovare quarto o semifinale più facile”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus