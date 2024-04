Allegri: “Nelle grandi squadre giochi per vincere i trofei. Devi convivere con la pressione”

La Juventus sfiderà domani la Lazio allo stadio Olimpico, nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, nella consueta conferenza stampa di vigilia:

“Non è questione di Coppa Italia. Devi giocare per vincere, ottenere il massimo. Devi avere un’ambizione talmente alta che ti porta al di là dei valori che ci sono. Domani abbiamo l’opportunità di andare in finale. La società ci ha dato direttive ben precise. E il fatto che la Juventus debba e possa avere la possibilità di andare in Champions. Andare in finale vorrebbe dire andare in Supercoppa, nelle grandi squadre giochi per vincere i trofei. Dev’essere l’ambizione, con la pressione devi conviverci. E’ il bello di stare in una squadra forte”.

Cosa pensa del discorso tra i maestri di calcio e i gestori? “Io non penso niente, credo di fare un lavoro che mi piace. Poi la società giustamente è in diritto di valutare il valore di quello che può essere il surplus di un allenatore in un contesto piuttosto che in un altro. Per noi ora la cosa importante è centrare gli obiettivi, abbiamo lavorato per questo, domani è una partita importante e bella da giocare in cui vorremo centrare l’obiettivo”.

Yildiz adesso sembra giocare con meno leggerezza? “È un percorso di tutti i giocatori. Ha qualità straordinarie. Voglio fare un esempio: Bremer di quest’anno, non è quello dello scorso. Adesso arrivano le partite che ti fanno crescere”.

Foto: Twitter Juventus