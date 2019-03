Allegri: “Nel secondo tempo mi sono addormentato. Meret? Da regolamento è rosso. Sul futuro e sullo scudetto…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Bene nel primo tempo, più fatica nel secondo? Nel secondo tempo mi sono addormentato… Dovevo togliere Pjanic prima, dopo l’ammonizione, perché era già a rischio. Il secondo giallo ci ha tolto ordine, lo stadio li ha spinti poi e abbiamo fatto più fatica. Abbiamo attaccato un po’, poi sono usciti ancora loro e Insigne ha sbagliato il rigore. Meret? A norma di regolamento è rosso. Poi chiaramente la decisione è dell’arbitro, come fatto sul rigore. Ha arbitrato una bella partita ed è stato bravo su tutti gli episodi. Noi dovevamo essere più precisi, nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati. Campioni d’Italia virtuali? E’ normale che +16 più gli scontri diretti a vantaggio fanno 5 partite e mezzo di vantaggio, ma la matematica non c’è. Ora ci riposiamo, poi prepariamo Udinese e Atletico. Il mio Futuro? Quando il presidente vorrà ci siederemo e parleremo. Io sono molto contento di essere e di restare alla Juve, ma dobbiamo incontrarci e bisogna essere in due, perché io posso essere contento e lui no o viceversa”, ha chiuso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus