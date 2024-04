Allegri: “Nel risultato c’è forse un po’ di buona sorte. Bene il primo tempo. Felice per gli attaccanti”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo corso molto, pressato tanto, concesso nulla e avuto molte situazioni per fare gol. La Fiorentina è un’ottima squadra, ha giocatori tecnici, noi non riusciamo più a pressare e alla fine abbiamo rischiato. Nel risultato c’è forse un po’ di buona sorte. In questo momento c’erano tante partite che non facevamo risultato, quelli dietro quasi si sono agganciati, giochi un buon primo tempo e una ripresa così. Loro sono molto bravi nel palleggio e ci siamo abbassati. In qualche situazione potevamo difendere meglio, abbiamo concesso qualcosa”.

Con i vostri risultati possono togliere un po’ di pressione: “A noi mancano tanti punti, torniamo a vincere in casa ed è importante, ci allontaniamo un po’ da quelle dietro. Il cammino è un ancora lungo, non era semplice stasera con una Fiorentina che ti palleggiava molto”.

Sulla stanchezza: “Ci sono calciatori che hanno dato molto, Rabiot è arrivato da un periodo di inattività e ha fatto due partite importanti, contro Lazio e Fiorentina. Danilo ha fatto bene, Kostic ottimo primo tempo ma poi quando cali succede che gli avversari prendano campo”.

Su Vlahovic e Chiesa: “Gli attaccanti hanno fatto molto bene. Chiesa aveva un problema sul quadricipite e ha giocato 60 minuti, poi è entrato Yildiz. Kean si è dato da fare, l’obiettivo è importante ed è quello della Champions”.

Foto: twitter Juve