Allegri: “Negli ultimi due anni siamo rimasti senza trofei ma abbiamo lanciato tanti giovani”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio degli ultimi due anni: “La prima partita a Udine fu una partita strana, gol di Ronaldo annullato per pochi centimetri. Sapevo che arrivando alla Juve avrei avuto più difficoltà nel vincere perché era una Juve in ricostruzione. Poi noi ogni anno abbiamo l’ambizione di poter vincere, mi sembra sia una cosa normale. Logico che le difficoltà c’erano. Non toglie che son tornato alla Juventus con grande entusiasmo. In questi due anni abbiamo fatto buone cose, vero che siamo rimasti senza trofei ma abbiamo ad esempio messo dentro dei giovani che sono un patrimonio della società. L’anno prossimo sarà sicuramente un anno diverso e bisogna aspettare domani sera per vedere dove giocheremo. Al momento sappiamo che domani finiamo e il 10 luglio riprenderemo ad allenarci con dei test”.

Si rimprovera qualche scelta?: “Le scelte? Nell’arco dell’anno sai quante se ne fanno… In quel momento si pensa siano giuste”.

Foto: Allegri Twitter Juentus