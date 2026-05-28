Allegri-Napoli: tutto vero! Il testa a testa con Italiano ﻿non c’era più dopo le 13

28/05/2026 | 18:16:12

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Confermando la nostra esclusiva subito dopo le 13 quando vi avevamo svelato che Aurelio De Laurentiis aveva deciso di non aspettare il vertice tra Italiano e il Bologna che avrebbe portato alla separazione. ADL sapeva che l’allenatore si sarebbe liberato, ma molte cose non gli sono piaciute: il fatto che l’incontro di martedì (doveva essere segreto) con l’entourage di Italiano fosse venuto alla luce. Ma anche e soprattutto un retroscena che vi raccontiamo: De Laurentiis aveva chiesto agli agenti di Italiano di impegnarsi con il Napoli, sapendo che la sua storia con il Bologna sarebbe finita in modo sereno e senza alcun tipo di strascico. I tentennamenti hanno indispettito ADL, stamattina ha deciso di uscire allo scoperto e ha contattato gli agenti di Allegri per comunicare il sorpasso. Max era a Pescara per il Premio Galeone, è stato avvertito e a quel punto la svolta era stata consumata. Da quel momento il testa a testa con Italiano non aveva più motivo di esistere, la pioggia di conferme su quanto da noi anticipato non ha fatto altro che ribadire la svolta. Adesso non resta che aspettare i tempi tecnici, ovvero che Allegri risolva con il Milan prima di legarsi per le prossime due stagioni al Napoli. In fondo un matrimonio rimandato di un anno: proprio a fine maggio 2025 ADL aveva incontrato Allegri durante gli Internazionali di tennis a Roma. Il Napoli temeva un addio di Conte e si era preparato, poi la conferma di Antonio. Dodici mesi fa il matrimonio con l’ex Milan che si consumerà a stretto giro di posta.



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