Allegri: “Mourinho ha dato carattere alla Roma. Ecco quali sono i tempi di recupero per Dybala”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Roma di domani sera: “Juventus-Roma è sempre una grande partita dove spesso ci sono state polemiche. C’è Mourinho che ha dato carattere, sono davanti a noi e dobbiamo fare punti come nelle prossime 7 gare per non allontanati dalle rime posizioni di classifica.. Bisogna prepararsi per bene e riaccendere subito l’interruttore dopo la sosta”. Sulle condizioni del reparto offensivo: “Morata oggi si allenerà con la squadra, però dipende dai rischi che si possono correre. Dybala assolutamente no, è molto più indietro di Morata. Nel giro di una settimana, dieci giorni credo che potrà essere a disposizione”.

FOTO: Twitter Juve