Allegri: “Morata ha recuperato, Chiellini non ci sarà. Domani giocheranno Chiesa e De Ligt”

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro lo Spezia, è intervenuto in conferenza stampa e ha fatto il punto della situazione sulle possibili scelte per domani: “Morata ha recuperato e sta bene, Chiellini è un po’ febbricitante e preferisco tenerlo a casa. Gli altri stanno bene. Bentancur? Non è in difficoltà, ha fatto una buona partita con il Milan. Domani tatticamente non cambia niente, Chiesa partirà titolare assieme a De Ligt. Arthur e Kaio Jorge? I recuperi procedono bene, dopo la sosta dovrebbero essere con la squadra”.

Foto: Twitter Juve