Allegri: “Morata domani giocherà. Deve trovare il gol per sbloccarsi”

Dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Domani dobbiamo giocare la Champions, abbiamo una partita importante e vogliamo passare il turno, abbiamo due risultati su tre. Sappiamo che la partita non sarà semplice, dovremo affrontarla con lucidità e serenità facendo meglio la fase difensiva”.

Starete in ritiro fino a sabato?

“Sì, stiamo insieme e abbiamo tempo per guardare video e analizzare varie situazioni. Fino a 5 giorni fa sembrava fossimo usciti dai problemi, poi ci siamo ripiombati dentro. Questo significa che non abbiamo equilibrio. Adesso testa alla Champions, poi penseremo alla Fiorentina e alla Serie A”.

Come stanno Chiesa e De Ligt?

“Stanno bene, domani deciderò se giocheranno. Morata giocherà sicuramente domani, sta lavorando per la squadra, si sta impegnando e deve trovare il gol per sbloccarsi. La condizione psicologica cambia l’umore, per questo andrà ancora in campo”.