Allegri: “Monza imbattuto in casa, l’anno scorso ha vinto entrambe le partite e non gli abbiamo fatto nessun gol. Gara difficile”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza.

Queste le sue parole: “Il Monza è imbattuto in casa, è anche l’unica squadra che l’anno scorso ci ha portato via 6 punti e a cui non abbiamo mai fatto un gol. Sarà una gara durissima. Dobbiamo dare seguito al pareggio con l’Inter”.

Sulla gara: “La Juventus delle prime 13 giornate. Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra, dobbiamo fare prestazioni di squadra indipendentemente da come è andata la partita di domenica”.

Chiesa e Vlahovic confermati? “Hanno fatto na buona prestazione ma gli altri stanno bene. Ci sono stati momenti in cui hanno giocato Kean e Milik, noi quest’anno abbiamo l’obiettivo di tornare in Champions. L’ho detto anche ai ragazzi, ci saranno dei momenti in cui qualcuno giocherà di meno. Ogni tanto mi viene in mente Perin che è un portiere di livello molto alto ma gioca di meno”.

Foto: twitter Juve