Allegri: “Milik in dubbio per il Maccabi. Di Maria sta meglio, Pogba è tornato a correre ieri”. E su Chiesa…

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così presentato al sfida di domani contro il Maccabi Haifa: “Affrontiamo una squadra che a Lisbona aveva fatto un buon primo tempo, che corre e che pressa. Con il PSG erano 1-1 al 70′. Sarà una partita complicata come tutte quelle in Champions e dovremo fare una prestazione simile a quella contro il Bologna. Milik è in dubbio, ha un leggerissimo affaticamento e lo terrò a riposo, sperando che non ci sia bisogno di metterlo in campo, visto anche che domenica non ci sarà Di Maria. Dobbiamo lavorare con serenità e tranquillità”. Poi ha continuato parlando delle condizioni degli acciaccati: “Alex Sandro, Locatelli e Rabiot? Per la partita di domani dove tutti avranno recuperato, ma sabato avremo un’altra partita e devo valutare. Le cinque sostituzioni sono un vantaggio. Di Maria? Sta bene, ha ritrovato condizione fisica. Si è allenato ultimamente e sta meglio”. Infine, ha chiuso l’intervento facendo il punto della situazione su Federico Chiesa e Paul Pogba: “Federico ha fatto un mezzo allenamento ieri e mezzo oggi. Lo valuteremo e lo inseriremo per prima cosa in amichevole. Pogba ha corso ieri per la prima volta, speriamo di recuperarlo il prima possibile”.

Foto: Instagram Allegri