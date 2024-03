Allegri: “Milik farà molto bene. McKennie è a disposizione. Gara importante ma non decisiva”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con l’Atalanta di domani.

Queste le sue parole: “Quando arrivi in questo momento della stagione i punti sono molto pesanti, c’è da fare punti per l’obiettivo e giochiamo contro una squadra che lotta per i primi 4 posti. Abbiamo fatto una buona partita a Napoli, ma siamo venuti via senza punti. Domani dobbiamo fare una bella partita e soprattutto fare risultato”.

È preoccupato per questi risultati? “Non sono preoccupato, ma siamo dispiaciuti per aver perso dei punti per strada. Siamo a marzo, siamo nella parte finale della stagione, il primo obiettivo era arrivare a marzo nelle migliori condizioni possibili. Siamo secondi, lottiamo per i primi 4 posti. E siamo in semifinale di Coppa Italia. Momentaneamente gli obiettivi sono stati raggiunti. Bisogna essere bravi ad arrivare in fondo. Mancano 11 partite più due di Coppa per fare il meglio”

Come sta McKennie? “È a disposizione, oggi ha fatto tutto con la squadra. Gli altri sono tutti, più o meno, a disposizione. Alcaraz è fuori, Vlahovic è squalificato e Rabiot torna la prossima settimana. Abbiamo giocatori giusti per affrontare la partita, la Juventus non batte l’Atalanta in casa da 5 anni.

Quanto peserà l’assenza di Vlahovic? “Domani Milik farà molto bene. Poi è rientrato Kean. Abbiamo ancora 11 partite da giocare. Abbiamo poco tempo a disposizione. Non siamo a settembre, adesso non c’è tempo da recuperare. Una partita alla volta, più di una volta non si può giocare. Abbiamo l’Atalanta, che da diversi anni lotta per il quarto posto. Scontro decisivo? No mancano ancora tanti punti, non è decisivo”.

Foto: twitter Juve