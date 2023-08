Allegri: “Mercato? Difficilmente arriveranno giocatori nuovi. Buona partita contro una squadra forte”

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, ha commentato il pareggio nell’amichevole contro l’Atalanta.

Queste le sue parole a Sky: “E’ stato un buon allenamento, buona partita contro una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto diverse occasioni, bisogna sfruttarle al meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore di troppo, c’era un po’ di stanchezza, ma la predisposizione a fare bene c’è. Dobbiamo continuare a lavorare, in tutta serenità e con tutta tranquillità”.

Juve diversa: “Diciamo che stiamo lavorando con la disponibilità di tutti, perchè per fare questo ci vuole che tutti siano disponibili. Sulla fase difensiva, credo ci sia da fare un plauso a Vlahovic e Chiesa che sono stati molto ordinati, le punte sono comunque l’ago della bilancia, perchè se le punte vengono tagliate fuori, poi è difficile alzarci e fare pressione. Direi che stiamo lavorando, siamo solamente agli inizi. Ora domenica iniziano le gare da tre punti e saranno partite diverse”.

Assenza di coppe: “Inedita… anche io mi devo riabituare, sono 13-14 anni che non faccio una partita a settimana. Però è un’opportunità per lavorare, per crescere tutti insieme”.

E’ un vantaggio? “Vedremo se saremo lì a lottare per il campionato a marzo, se non ci saremo sarà uno svantaggio. Noi dobbiamo continuare così, dobbiamo pensare a un passetto alla volta, pensare di partita in partita, di domenica in domenica”.

Sul mercato: “Credo che inizieremo la stagione con questo gruppo, comunque siamo coperti in tutti i ruoli. Poi la società fa il mercato, è vigile su tutto. in questi 18 giorni non so cosa succederà però sono molto contento”.

Foto: Instagram Juve