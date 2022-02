Allegri: “Meglio una Juve brutta e vincente che bella e perdente”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Mediaset dopo il pareggio di Villarreal.

Queste le sue parole: “Sul gol c’è stato un errore decisivo di posizionamento e dialogo tra De Ligt e Rabiot. E’ stato decisivo perchè poi tra l’altro venivamo da un’azione dove c’era un mezzo fallo su Vlahovic non fischiato e quindi bisognava stare più attenti. Invece ci siamo fermati, eravamo fermi loro, fermi noi, c’era Parejo in mezzo all’area da solo e lì c’è, stata una disattenzione. Poi loro anche nella costruzione del gioco cercavano sempre queste imbucate, cross alti non potevano farli perchè non avevano centravanti, quindi bisognava solo stare attenti su queste robe, infatti eravamo 6 contro 1, Rabiot non è scappato e siamo rimasti fermi, quindi bisognava essere più bravi. Però direi che la squadra ha fatto una buon partita, qui non è mai semplice. Abbiamo rischiato dopo l’1-0 di subire il pari nel primo tempo; poi abbiamo avuto occasioni, siamo andati a volte in fuorigioco un po’ troppo presto, loro tenevano la linea molto alta, bastava aspettare un attimo e fare i passaggi un po’ più precisi. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni e ha fatto una bella parata il loro portiere”.

Sul ritorno: “In vista del ritorno, ora che non vale più il gol doppio in trasferta è una finale, quindi bisogna vincere per forza, non c’è altro risultato”.

Su Vlahovic: “Sono contento, ha fatto una buona partita, giocare contro Albiol non era semplice. Quindi è stato molto bravo, hanno fatto bene sia lui che Morata davanti, hanno fatto bene tutti. Quando si gioca un ottavo di Champions, non è che si potesse venire qui, contro una squadra che ha esperienza, tecnica e sta vivendo un buon momento, e vincere 3-0. Lo speravo anch’io, ma le cose bisogna farle un passetto alla volta e ci vuol molta calma. Meglio una Juve brutta e vincente che bella e perdente”.

