Allegri: “Lukaku-Vlahovic? Per offerte irrinunciabili mi adeguo”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Lukaku-Vlahovic? Sono contento della rosa che ho, ma di fronte a offerte irrinunciabili per esigenze economiche mi adeguo. Pogba? Speriamo che dalla prossima settimana potrà alzare i ritmi, difficile averlo per la prima di campionato. Niente Europa? Ora valuteremo il numeri di calciatori che abbiamo, dato che affronteremo una competizione sola. Morata? Sono molto legato a lui, ma abbiamo quattro attaccanti”.

Foto: Twitter Juventus