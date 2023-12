Allegri: “Locatelli sta bene. Gioca uno tra Danilo e Alex Sandro. Pogba? Non posso rispondere”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Napoli. E ha fatto anche il punto sull’infermeria sempre più vuota. “Locatelli sta bene, a parte Weah sono tutti recuperati. Domani deciderò per uno tra Danilo e Alex Sandro, può darsi che spezzerò la partita con entrambi. Su Pogba non posso rispondere. Stiamo tutti bene, c’è euforia, ma per noi in questo momento è importante aver ben chiari gli obiettivi. E l’obiettivo principale è quello di fare più punti dell’anno scorso nel girone di andata, sono stati 38”.

Foto: Twitter Juve