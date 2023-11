Allegri: “Locatelli sarà il capitano. Giocano Szczesny e Gatti. Domani serve umiltà”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Juve-Cagliari di domani. “Il capitano sarà Locatelli, fresco di rinnovo e gli diamo un bel premio. In porta ci sarà Szczesny quest’anno non abbiamo le coppe, per Mattia Perin che è diventato un portiere di livello ci sarà meno spazio. Per questo motivo dobbiamo tornare al più presto in Champions. Gatti diffidato? Partirà lui, non possiamo fare calcoli. Il Cagliari viene da tre vittorie consecutive, davanti ha Petagna e Pavoletti che danno fisicità. Ci vorrà pazienza, bisogna fare una partita di tecnica e non dimenticare la cosa più importante, la compattezza di squadra. Serve la normalità, alla fine dobbiamo portare a casa i tre punti. La partita con il Cagliari è difficile perché veniamo da un periodo di risultati positivi e questa cosa può abbassare l’attenzione. Ai ragazzi ho detto che va affrontato con grande serenità, ma soprattutto con l’umiltà e il rispetto verso una squadra che sta facendo molto bene. Altrimenti butteremmo quanto fatto nell’ultimo periodo. La solidità difensiva? Il calcio non è una scienza esatta, ma il mio è un gruppo straordinario. L’obiettivo è fine stagione, con il profilo basso e continuando a lavorare. Dopo la sosta rientreranno Weah e Alex Sandro, non credo Danilo. Non ho parlato del mercato con la società, il calcio si vive sugli equilibri e ora dobbiamo pensare al Cagliari. Il ritorno di Ibrahimovic al Milan può fare in modo di riportare Del Piero alla Juve? Queste sono cose della società. Chi gioca davanti domani? Non è semplice dirlo, ma chi entra come a Firenze può essere determinante”. Foto: Instagram Allegri