Allegri: “Lo stimolo più importante non è il primo posto, ma battere i nostri avversari”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Verona: “Vincere per il primo posto? Lo stimolo più importante è quello di battere i nostri avversari, ma per farlo servirà far bene sotto tanti aspetti perché affrontiamo una squadra fisica. Abbiamo recuperato Vlahovic e Chiesa, davanti siamo al completo: tra difesa e centrocampo abbiamo buoni giocatori in panchina, pronti a dare una mano a gara in corso. Bisognerà fare una partita di gruppo, senza mancare di rispetto al Verona. Cerchiamo di fare il possibile perché la Juventus possa giocare le coppe nella prossima stagione”.

Foto: Instagram Allegri