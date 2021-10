Allegri: “L’Inter rimane la favorita per lo scudetto. Difficile sostituire Ronaldo a 3 giorni dalla fine del mercato”

Max Allegri ha parlato anche ai microfoni di DAZN a 360 gradi di più argomenti: “La Juve in questo momento non si può pensare a obiettivi, in questo momento quello più vicino è il passaggio del turno in Champions. Pensiamo a questo, anzi, intanto Verona, poi la Champions, poi un passetto alla volta e vediamo cosa fare. Il resto ci pensano le altre. Credo che l’Inter rimanga la favorita per lo scudetto, ma Milan e Napoli stanno facendo bene. Hanno le carte in regola per vincere il campionato. Poi non si può mai sapere: possono anche fare un filotto di 4 partite negative, 1 pareggio e 3 sconfitte e il vantaggio che hanno è già mangiato. Tutta una roba che non riguarda noi. Noi pensiamo a Verona”. Sull’addio di CR7: “Chiellini ha detto cose in maniera positiva su Cristiano, che è stato straordinario, per me un onore allenarlo come ho allenato tanti campioni. È normale che il 28 agosto, a 3 giorni dalla fine del mercato, non avevi altre possibilità di sostituirlo. La società è stata brava a prendere Kean, che ha fatto già due gol importanti e sono contento. Se fosse andato via un mese prima, magari la società avrebbe avuto la possibilità di lavorare in un mercato completamente diverso. Solo per quello. Non è che Ronaldo ha una colpa, è una questione di mercato”.

FOTO: Twitter Juve