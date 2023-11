Allegri: “L’Inter favorita, per la Juve tappa importante. Locatelli può giocare dall’inizio, valuterò”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, in programma domani alle 20,45. “Stiamo vivendo il nostro avvicinamento nel migliore dei modi. I nostri nazionali sono rientrati in condizione e ci stiamo preparando alla partita. Per noi domani tappa importante nel percorso di crescita della squadra. Giochiamo contro i favoriti del campionato, l’hanno detto loro e non credo sia una novità. La partite domani non decide niente, neanche psicologicamente. Per noi è una tappa di un percorso di crescita, di cui sono molto contento. Mancano tantissime partite, sappiamo che giocheremo contro la prima della classe, loro sono più pronti. Alex Sandro rientra, Danilo credo tornerà prima di Monza, Weah vediamo. Locatelli negli ultimi tre giorni si è allenato e valuterò domani se farlo tornare dall’inizio oppure partire dalla panchina”.

Foto: Instagram Allegri