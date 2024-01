Allegri: “L’Inter è una squadra costruita per vincere lo scudetto. La Juve ha cominciato un percorso di crescita”

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara con il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Chiesa e Yildiz insieme? Al momento no, abbiamo un equilibrio di squadra, le partite diventano lunghe. Sarà anche possibile. La squadra deve mantenere un equilibrio, torniamo a essere sennò una squadra ballerina, può succedere di tutto. Fare punti è più difficile e non abbiamo tempo poi per recuperare. Serve stare molto attenti, il girone di ritorno è più difficili dell’andata”.

Vincendo le prossime due potete andare in testa alla classifica. -“Sappiamo che domani è una partita importante, mancano ancora tanti punti per la qualificazione in Champions. Giochiamo domani, vediamo cosa faremo e poi penseremo al Lecce. L’idea è un passo alla volta”.

Si sente di aver riconquistato una fetta importante del tifo? “Stiamo facendo un buon lavoro e il merito è soprattutto dei ragazzi che vanno in campo a vincere le partite. Noi cerchiamo di fare il meglio per far sì che i giocatori possano entrare in campo nel migliore dei modi”.

Quali sono le differenza fra Juventus e Inter dopo un girone? “L’Inter ha una squadra per vincere lo scudetto, la Juventus ha iniziato un percorso diverso su cui lavorare senza metterci nella testa l’ossessione di vincere lo scudetto. Dobbiamo vedere come crescono i ragazzi perché il calcio non finisce il 25 maggio”.

A gennaio è più utile conservare gli equilibri o cercare un rinforzo? “Non ho mai commentato il mercato e mai lo farò. Soprattutto in questo momento dove la priorità è il campo”.

La squadra sta dando più di quello che dovrebbe? Cosa consiglieresti a Kean e Bernardeschi?

“Kean lo vede tutti i giorni, sta facendo bene. L’altro giorno ho letto un commento su Yildiz che senza gol non avrebbe fatto una bella partita, per me la prestazione sarebbe stata uguale. Bernardeschi è un giocatore del Toronto e io non posso consigliare nessuno. La differenza fra Inter e Juve? Questione di programmazione, quest’anno ci stiamo divertendo, i ragazzi stanno crescendo. Se la Juventus ha fatto 46 punti è perché i ragazzi se li sono meritati, c’è grande coesione nello spogliatoio”.

Foto: twitter Juventus