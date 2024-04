Allegri: “L’importante è entrare in Champions, servono ancora sette punti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino: “Siamo dispiaciuti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa ci siamo abbassati ma abbiamo avuto situazioni che dovevamo sfruttare meglio e chiudere l’azione. Abbiamo concesso una grande occasione al Toro nel finale. Yildiz si è fatto saltare addosso da Lazaro. Sapevamo le difficoltà, il Toro è in lotta per l’Europa e ha una grande difesa. Dobbiamo guardare in avanti e pensare al Cagliari. Serviva di più dall’attacco? Dusan ha avuto occasioni e non ha segnato, è dispiaciuto”

Poi ha proseguito: “Quanti punti mancano per la Champions? “L’importante è entrarci. Proviamo a fare più punti possibili. Venerdì andiamo a Cagliari e poi cercheremo la finale. Credo che servano ancora sette punti”

Foto: Twitter Allegri