Allegri: “Le parole di Cassano? Non ho i social. Ancelotti criticato perché non è di moda”

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, questo un ulteriore estratto dalle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri: “Le parole di Cassano? Io non ho social non ho niente. Devo fare i complimenti ad Ancelotti sono contento per quello che ha fatto. È stato criticato perché non è un allenatore di moda. Le mode passano i classici restano e Carlo è un allenatore classico. Credo che per lui vincere cinque campionati sia straordinario. C’è solo da applaudire“.

Foto: Twitter Juventus