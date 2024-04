Allegri: “Le parole della proprietà hanno confermato quanto di buono abbiamo fatto negli ultimi anni”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus: “L’occasione migliore è stata quella avuta con Yildiz nel secondo tempo. Abbiamo fatto una buona gara contro un buon Torino, i ragazzi sono dispiaciuti per non aver vinto ma devono stare sereni: proseguiamo nel nostro cammino. Avremmo dovuto attaccare di più la profondità: la squadra, però, ha fatto un buon primo tempo”.

Poi proseguito: “Abbiamo rischiato sul colpo di testa nel finale ma non abbiamo corso grandi rischi. Rabiot e McKennie sono due giocatori di grande motore e per defezioni sono rimasti fuori spesso ma sono sicuro che faranno un buon finale. Dobbiamo fare un passo alla volta”.

L’allenatore ha concluso: “Quella di Vlahovic è stata una serata negativa ma andate a vedere la palla non creata per lui dai piedi di Yildiz: sarebbe stato ancora più facile del palo colpito. Le parole della proprietà hanno confermato di quanto di buono ha fatto la Juventus negli ultimi anni: la società farà delle valutazioni sul mercato. In questo momento per me è importante arrivare in fondo a un traguardo importante dal punto di vista calcistico per me e dal punto di vista economico per la società”.

