Allegri: “L’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore. Ho grande entusiasmo, gli scontenti ci sono sempre”

Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Udinese. Ecco le sue parole: “Il gruppo sta bene, abbiamo fatto dei buoni allenamenti. Dobbiamo cercare di chiudere bene domani dopo due sconfitte in campionato. Possiamo centrare l’Europa League anche se non dipende da noi. Dalla squadra mi aspetto una bella reazione. Con l’Empoli e il Milan l’impegno è stato massimo, la stagione è stata complicata e i ragazzi non sono dei robot. Abbiamo la possibilità di entrare in Europa League anche se dipende da Atalanta e Roma”.

C’è qualcosa su cui si rimprovera?: “A fine stagione facciamo sempre il punto. In stagioni vincenti e come questa c’è sempre da vedere quelli che sono stati gli errori fatti. A parte l’ultimo pezzo di stagione, la prima parte potevamo fare meglio. L’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore. Al momento sappiamo che domani finiamo e il 10 luglio riprenderemo ad allenarci con dei test”.

Un messaggio ai tifosi che la vogliono lontano da Torino?: “Non dico assolutamente niente, quelli che hanno lavorato alla Continassa non hanno niente da rimproverarsi. Gli scontenti e i contenti ci sono sempre, fa parte del gioco. L’unica cosa è lavorare con professionalità”.

Foto: Allegri Instagram