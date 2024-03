Allegri: “La squadra sta bene. Domani Kean giocherà dal primo minuto”

La Juventus si prepara ad affrontare la Lazio domani allo stadio Olimpico. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha rilasciato le seguenti parole, nel corso della conferenza stampa di vigilia, presentando il match con i biancocelesti:

Come sta il gruppo dopo la sosta? “La squadra è tornata bene. Qualcuno ha raggiunto l’Europeo come Szczesny e gli altri hanno fatto solo amichevoli. Domani parte il rush finale che ci porterà fino al 25 maggio”.

Come valuta il percorso di crescita di Iling Jr? “Iling ha giocato molto quest’anno. Sta facendo un percorso di crescita come gli altri e sono molto contento”.

Come sta Kean? “Mi aspetto molto. Lui ha l’obiettivo di far bene per guadagnarsi un posto per l’Europeo. Domani sicuramente farà una buona partita. Se giocherà titolare? Si”.

Foto: Twitter Juventus