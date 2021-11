Allegri: “La squadra ha bisogno di lavorare, ci vuole pazienza. Chiellini e Bernardeschi hanno recuperato”

Sempre Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta: “Non è questione di mesi complicati. Quando ho parlato con il presidente, mi ha chiesto di tornare alla Juventus per farla tornare sostenibile per conto proprio cercando di ottenere i risultati. Se arrivano in un anno, 6 mesi o due anni non lo so, ma ci impegniamo perché succeda. E’ impensabile che la Juventus potesse vincere per 20 anni, il campionato italiano è tornato equilibrato. La squadra ha bisogno di lavorare, ci vuole un attimo di pazienza. Potevamo fare meglio. De Sciglio sarà a disposizione martedì. Ramsey non è ancora a disposizione. Bernardeschi e Chiellini hanno lavorato con la squadra ieri e domani ci saranno”.

FOTO: Twitter Juventus