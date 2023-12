Allegri: “La Roma ha uno dei migliori allenatori. Servirà pazienza. Chiesa ok. A destra McKennie o Weah”

Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Roma di domani sera. “Siamo in un buon momento, ma come sappiamo tutti il calcio vive di equilibri. Una volta fatte queste due partite vedremo a che punto saremo in classifica. La Roma è una squadra scorbutica con uno dei migliori allenatori in panchina e con giocatori di talento davanti. Serve una partita di pazienza senza strafare. A parte De Sciglio, Alex Sandro e Kean gli altri stanno tutti bene. Abbiamo domani e poi c’è la Coppa Italia. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare e goderci l’ultimo dell’anno, ma la priorità è il calcio. In questo periodo le distrazioni sono dietro l’angolo e dobbiamo rimanere concentrati. A destra possono giocare Weah o McKennie. Chiesa sta meglio. I gol subiti? A Frosinone e Genova abbiamo subito dei gol facili. Abbiamo parlato di questo e speriamo di fare meglio. Importante avere la paura di subire gol per evitare disattenzioni. A Frosinone e Genoa abbiamo subito dei gol facili. Domani sarà uno scontro diretto contro una squadra forte. Domenica ha battuto il Napoli e contro l’Inter ha perso solo nel finale. È sempre Juventus-Roma sarà una partita bella da giocare. Yildiz? Domani mattina deciderò chi far giocare.La cosa importante è che stanno tutti bene. Il futuro è immediato quello di domani contro la Roma poi penseremo al 2024. La differenza tra Vlahovic e Lukaku? Lukaku non lo so perché non l’ho mai allenato. Noi crediamo molto in Vlahovic, domenica ha fatto un gol straordinario”. Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Roma di domani sera. “Siamo in un buon momento, ma come sappiamo tutti il calcio vive di equilibri. Una volta fatte queste due partite vedremo a che punto saremo in classifica. La Roma è una squadra scorbutica con uno dei migliori allenatori in panchina e con giocatori di talento davanti. Serve una partita di pazienza senza strafare. A parte De Sciglio, Alex Sandro e Kean gli altri stanno tutti bene. Abbiamo domani e poi c’è la Coppa Italia. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare e goderci l’ultimo dell’anno, ma la priorità è il calcio. In questo periodo le distrazioni sono dietro l’angolo e dobbiamo rimanere concentrati. A destra possono giocare Weah o McKennie. Chiesa sta meglio. I gol subiti? A Frosinone e Genova abbiamo subito dei gol facili. Abbiamo parlato di questo e speriamo di fare meglio. Importante avere la paura di subire gol per evitare disattenzioni. A Frosinone e Genoa abbiamo subito dei gol facili. Domani sarà uno scontro diretto contro una squadra forte. Domenica ha battuto il Napoli e contro l’Inter ha perso solo nel finale. È sempre Juventus-Roma sarà una partita bella da giocare. Yildiz? Domani mattina deciderò chi far giocare.La cosa importante è che stanno tutti bene. Il futuro è immediato quello di domani contro la Roma poi penseremo al 2024. La differenza tra Vlahovic e Lukaku? Lukaku non lo so perché non l’ho mai allenato. Noi crediamo molto in Vlahovic, domenica ha fatto un gol straordinario”.Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Roma di domani sera. “Siamo in un buon momento, ma come sappiamo tutti il calcio vive di equilibri. Una volta fatte queste due partite vedremo a che punto saremo in classifica. La Roma è una squadra scorbutica con uno dei migliori allenatori in panchina e con giocatori di talento davanti. Serve una partita di pazienza senza strafare. A parte De Sciglio, Alex Sandro e Kean gli altri stanno tutti bene. Abbiamo domani e poi c’è la Coppa Italia. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare e goderci l’ultimo dell’anno, ma la priorità è il calcio. In questo periodo le distrazioni sono dietro l’angolo e dobbiamo rimanere concentrati. A destra possono giocare Weah o McKennie. Chiesa sta meglio. I gol subiti? A Frosinone e Genova abbiamo subito dei gol facili. Abbiamo parlato di questo e speriamo di fare meglio. Importante avere la paura di subire gol per evitare disattenzioni. A Frosinone e Genoa abbiamo subito dei gol facili. Domani sarà uno scontro diretto contro una squadra forte. Domenica ha battuto il Napoli e contro l’Inter ha perso solo nel finale. È sempre Juventus-Roma sarà una partita bella da giocare. Yildiz? Domani mattina deciderò chi far giocare.La cosa importante è che stanno tutti bene. Il futuro è immediato quello di domani contro la Roma poi penseremo al 2024. La differenza tra Vlahovic e Lukaku? Lukaku non lo so perché non l’ho mai allenato. Noi crediamo molto in Vlahovic, domenica ha fatto un gol straordinario”.

Foto: Allegri Instagram