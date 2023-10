Allegri: “La rabbia finale? Dovevamo gestire meglio il possesso. In superiorità numerica il Milan non doveva vedere palla”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Milan.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita giocata bene difensivamente nel primo tempo, poi il calcio è fatto di episodi. Sicuramente è stata fatta una bellissima giocata da parte di Kean che ha procurato l’espulsione di Thiaw. Una volta rimasti in superiorità numerica, nel secondo tempo abbiamo iniziato non benissimo, abbiamo subito un paio di punizioni, un paio di cross. Poi la gestione della palla nella parte finale andava fatta meglio, perchè con più pazienza riuscivamo lo stesso a tirare, a chiudere l’azione, senza dare la possibilità al Milan di fare contropiede. In superiorità numerica la palla doveva andare in areooporto, il Milan non doveva vederla. La superiorità comunque è vero che c’era, ma Leao è in grado di annullare questa superiorità. Detto questo i ragazzi sono stati molto bravi, con il Milan era tanto che non vincevamo, quindi sono molto contento. Devo solamente ringraziarli. “.

Foto: twitter Juventus