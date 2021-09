Allegri: “La lite Szczesny-Rabiot? E’ sempre successo. A volte fanno bene anche le scazzottate”

E’ rientrato il litigio fra Szczesny e Rabiot? Massimilaino Allegri ha risposto così nella conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Juventus: “Non c’è nervosismo. E’ normale che se il portiere richiama ci possa essere motivo di discussione, ma negli spogliatoi è sempre successo. Ogni tanto anche qualche bella scazzottata, a volte anche in allenamento. Certe volte fanno bene, ma non è motivo di tensione nella squadra. Domenica abbiamo sbagliato nel momento del calcio d’angolo. Szczesny si è arrabbiato perché Rabiot doveva stare due metri dietro. Al calcio d’angolo dopo se Rabiot non si metteva bene prendevamo un altro gol e perdevamo la partita”.

Foto: Twitter Juventus