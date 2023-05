Allegri: “La Juve ha migliorato la stagione dell’anno scorso”

Massimiliano Allegri ha fatto il punto della stagione paragonandola con la precedente: “La Juventus ha migliorato la stagione dell’anno scorso. Credo che abbiamo lavorato con grande serietà e dobbiamo farlo per altri 10 giorni. Bisogna ottenere il massimo dalle prossime due partite come nel dna della Juventus. A Empoli abbiamo sbagliato, abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere e tutti lo sappiamo e non è responsabilità di nessuno. Ci teneva una porta più grande per entrare in Europa. Venivamo dalla delusione di Siviglia, la classifica e i 10 punti tolti… Non abbiamo avuto la freddezza e la lucidità di capire che vincendo a Empoli blindavamo un posto in Champions sul campo e potevamo lasciare aperta la porta. Guardiamo domani, sarà una partita bella con il Milan. Dobbiamo lasciarci la porta aperta per cercare di entrare in Europa”.

Sui singoli: “I due punti interrogativi domani sono Vlahovic e Alex Sandro che non stanno benissimo e valuterà domattina, gli altri sono tutti a disposizione. A parte Kaio Jorge, De Sciglio e Pogba. Bonucci c’è”.

Chiesa?: “E’ un giocatore importante che ha qualità tecniche. Sicuramente ha avuto delle difficoltà quest’anno, il suo percorso rientra nella normalità per me. L’anno prossimo dovrà essere la stagione della consacrazione perché non è più un ragazzino, comincia ad avere 26 anni e tutti lo aspettiamo perché con le sue qualità può fare la differenza. Domani ho un dubbio, potrebbe partire titolare”.

Foto: allegri-twitter-juve