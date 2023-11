Allegri: “La classifica? Guardiamo sempre avanti, ma Inter, Napoli e Milan sono più attrezzate di noi”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il successo sulla Fiorentina.

Questo un altro passaggio dell’intervista: “Bisogna sempre guardare in avanti, non va frainteso con lo Scudetto. Penso che Inter, Milan e Napoli siano più attrezzate di noi, perché sono avanti nella costruzione della squadra. Noi siamo ripartiti con tanti giovani, con il giusto spirito, ma abbiamo fatto gare diverse: tecnica col Verona, diversa oggi. Le partite si vincono anche in sofferenza, con un’ottima fase difensiva. Nel secondo tempo se Kostic si fosse abbassato sulla linea di Rugani, che era col piede opposto, gli dava una mano in costruzione. Dobbiamo lavorare per concretizzare le situazioni di 2 contro 2 in campo aperto, come successo nella ripresa”.

Foto: twitetr Juventus