Allegri: “Kean l’ho trovato bene, sarebbe arrivato a prescindere dalla partenza di Ronaldo”

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di vigilia di Napoli-Juventus, si è soffermato anche su Moise Kean che è tornato in bianconero nell’ultima sessione di calciomercato ed è tornato a parlare nuovamente dell’addio di Cristiano Ronaldo: “Kean l’ho trovato bene, è giovane e ha fatto bene al PSG. L’abbiamo voluto e sarebbe arrivato a prescindere dalla partenza di Ronaldo. Cristiano non voleva più giocare nella Juventus e ha trovato la soluzione del Manchester United. Sarebbe stato comunque il suo ultimo anno, abbiamo anticipato il suo addio. Ha fatto 3 anni meravigliosi, gli auguriamo il meglio. Pensiamo a domani, si parla di niente pensando al passato. Vincere di gruppo? La Juventus lo ha sempre fatto, ce l’ha nel Dna attraverso l’amor proprio, il sacrificio. Per arrivare ad essere competitivi e cercare di vincere, che non è facile, bisogna avere una grande passione in ciò che facciamo”.

Foto: Twitter Juve