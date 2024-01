Allegri: “Kean? In questi giorni abbiamo parlato, ci penserà il ds”

Durante la conferenza stampa di rito, non è potuta mancare per Massimiliano Allegri la domanda sul futuro di Moise Kean, attaccante che sembrerebbe in uscita dalla Juventus: “Ho parlato con lui per sapere come sta, domani ricomincia a correre. Al mercato ci pensa il direttore”. Kean è vicino all’Atletico Madrid, una trattativa nata a sorpresa proprio una settimana fa, con Simeone che ha dato un parere favorevole per l’arrivo del classe 2000.

Foto: Twitter Juventus