Allegri: “Kaio Jorge ha dimostrato di avere personalità. Vi spiego perché ho lasciato Chiesa in panchina con l’Inter”

Max Allegri, sempre in conferenza stampa, ha parlato anche di Kaio Jorge: “Non giocherà dall’inizio anche se si è dimostrato un giocatore bravo e di personalità quando è entrato in campo. Si è presentato, poi ha avuto l’infortunio e ha lavorato bene. Credo possa fare un’ottima carriera, tien botta fisicamente ed è talmente sveglio che conosce bene il calcio”. Sulla panchina di Chiesa con l’Inter: “Lui è un giocatore di livello internazionale, ha un dispendio di energie di un certo livello. Veniva da tante partite giocate, domenica avevo letto la partita per i primi 60 minuti in un certo modo. Però sbagliando ho messo Kulusevski su Brozovic. Chiesa non è andato in panchina per demerito, ho letto la partita in un certo modo. Federico è un punto fermo della Nazionale e della Juventus. Se giocano sempre gli stessi a gennaio li butto via, servono altri 20 giocatori. Son ragazzi, non sono motorini. Ogni tanto vanno lasciati a riposo, non è tanto una questione fisica ma mentale. Tutti ogni tanto devo lasciarli fuori. Se riesco a fare una buona gestione della rosa arriviamo in fondo”.

FOTO: Twitter Juventus