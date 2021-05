Allegri-Juve, Inzaghi-Inter, Gattuso-Fiorentina, Spalletti-Napoli: un incredibile tourbillon

Mai vissuto un giro di panchine così. Un tourbillon pazzesco. Allegri alla Juve: già da ieri sera, quando alle fonti mettevamo altri due club in corsa (perché non quattro?) per Max che aveva scelto il ritorno in bianconero come era chiaro già da lunedì. Il Real non c’era, non poteva esserci, malgrado un depistaggio spagnolo che lo aveva presentato ieri sera come il nuovo tecnico. L’Inter non avrebbe potuto recuperare il terreno dopo l’impegno preso da Max con Andrea Agnelli: ieri sera siamo andati a dormire con un solo club per Allegri (la Juve) scartandone altre due (Inter e Real). E così Marotta è andato su Simone Inzaghi, clamorosamente d’accordo ieri con Lotito dopo una cena. E altrettanto clamorosamente convinto di cambiate idea dopo il nuovo assalto Inter. Contratto di due anni da circa 4 milioni a stagione più bonus che potrebbero portarlo a sfondare il muro dei 5 milioni. Lotito è rimasto con il cerino in mano: è vero che ha aspettato per troppo tempo, ma è altrettanto vero che sarebbe bastato da parte di Inzaghi essere più chiaro durante la cena di ieri sera. Tutto questo dopo la definizione nei giorni scorsi di Gattuso alla Fiorentina, mentre Spalletti e il Napoli sono pronti a sposarsi. Un incredibile tourbillon, tra ripensamenti, mantenimenti della parola data e colpi di scena.

Foto; Twitter Juve