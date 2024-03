Allegri: “Io sono fiducioso. Il 26 maggio dobbiamo essere tra le prime quattro”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa: “Oggi nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente. Abbiamo fatto un buon secondo tempo con delle occasioni che non abbiamo sfruttato. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno la squadra non ha preso un tiro in porta. È un momento in cui non riusciamo a vincere. Ci meritiamo i 59 punti e dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha dimostrato di essere compatta. Non ho da rimproverare niente ai ragazzi. Io la partita di oggi la vedo in maniera positiva, perchè ci darà una spinta verso il rush finale di campionato”.

Poi ha proseguito: “Non ero assolutamente nervoso. Ho risposto solo a chi voleva sostituirsi a fare l’allenatore. Io sono fiducioso su quello che sta facendo la squadra. Nel girone d’andata abbiamo fatto tanto e nel girone di ritorno abbiamo fatto poco. Il 26 maggio dobbiamo essere nelle prime quattro”.

Infine: “Non siamo migliorati per un giorno di ritiro. Avevamo bisogno di restare un giorno in più. Ora dobbiamo stare zitti lavorare e pensare di tornare solo alla vittoria”.

Foto: Instagram Juventus