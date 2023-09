Allegri: “Inter, Milan e Napoli superiori a noi. Non so se è un vantaggio non avere le coppe”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra Sassuolo e Juventus, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza: “Non so quale sarà il vantaggio o svantaggio. Dipende dai punti di vista. Bisogna pensare che l’anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions. Sarà valore aggiunto per la società. Bisognerà impegnarsi. Dobbiamo entrare tra le prime 4, non sarà semplice. Inter, Milan e Napoli sono al di sopra. Un passo alla volta. Con equilibrio. Senza sbalzi d’umore. Se abbiamo preso la strada giusta? Lo sarà se raggiungeremo l’obiettivo. Altrimenti, se non entriamo tra le prime 4, come obiettivo non avremo fatto un buon lavoro. Poi che siamo una squadra con meno esperienza, dobbiamo lavorare… è un altro discorso. Ci saranno partite meno belle dove comunque dobbiamo fare lo stesso risultato. Ci saranno partite più equilibrate“.

Foto: Twitter Juventus