Allegri: “Indagini? Niente da commentare, ci pensa la società. Nell’ambiente la serenità è totale”

Massimiliano Allegri ha risposto in conferenza stampa anche alla domanda sulle indagini nei confronti della Juventus: “Per quanto riguarda la serenità dell’ambiente è totale. Bisogna vincere un filotto di partite, per il resto non ho niente da commentare, la società ha fatto comunicati e ha professionisti che si occupano della vicenda. Intanto noi torniamo a vincere domani in casa e poi si vede il da farsi”.

FOTO: Twitter Juventus