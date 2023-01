Allegri in conferenza: “Vialli per me ha rappresentato un esempio da seguire”

Inizia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus ha iniziato però chiedendo un minuto di silenzio in ricordo di Vialli. Inoltre ha risposto subito ad una domanda proprio sull’ex calciatore appena scomparso. Così l’allenatore bianconero commenta: “Vialli è stato per me un esempio da seguire, come giocatore e come uomo. Mancherà a tutti”.

foto: profilo Instagram Allegri