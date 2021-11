Allegri: “In 5 giorni abbiamo buttato a mare un mese e mezzo di lavoro. Chiesa e De Ligt stanno bene”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato alla vigilia della gara contro lo Zenit, analizzando anche la crisi in casa bianconera con gli ultimi due ko consecutivi.

Queste le sue parole: “La qualificazione agli ottavi di Champions è il primo obiettivo della stagione, centrarlo sarebbe bellissimo. Ci metterebbe in condizione di lavorare più tranquilli, lavorando di più sul campionato”.

Sugli indisponibili e sui recuperati “De Ligt e Chiesa stanno bene. Indisponibili Kean, De Sciglio e Ramsey, gli altri sono a disposizione e domattina deciderò chi far giocare”.

Su Arthur e Locatelli “Giocando tante gare è difficile avere una coppia fissa che possa giocarle tutte”.

Sul momento “Siamo tutti arrabbiati e dispiaciuti, in 5 giorni abbiamo buttato a mare quel che abbiamo costruito in un mese e mezzo. Eravamo tornati invece siamo ricaduti: ci deve far riflettere e dobbiamo lavorare. Su 15 gol presi ne abbiamo presi 11 in 6 partite contro squadre con cui, con tutto il rispetto, giocano dal decimo al ventesimo posto”.

Sulla crisi “Dobbiamo stare zitti e lavorare, chi vince è bravo, chi perde ha torto. Dobbiamo giocare e vincere, poi spiegare perché lo hai fatto serve a niente ed è tutta roba che resta lì. Nel calcio come nella vita serve fare per costruire: dopo un mese e mezzo di risultati, il lavoro non cambia: serve capire che in queste partite, visto che abbiamo già pagato, se torniamo a farlo, magari ci sarà da analizzarlo. Ora c’è solo da stare in silenzio. Di che devi parlare?”.

Foto: Twitter Juve