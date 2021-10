Allegri: “Il Verona è in buon momento, non dobbiamo abbassare l’attenzione. Bernardeschi verso il recupero”

Sempre Massimiliano Allegri ha presentato la gara di domani con il Verona ai microfoni di JTV: “Mi aspetto una partita difficile. Da quando hanno cambiato allenatore giocano in maniera diversa: più aggressivi, uomo a uomo a tutto campo. Sono in un buon momento, hanno entusiasmo e ci vorrà una bella prestazione. Bisogna affrontare con grande rispetto il Verona, come facciamo con Chelsea, Milan e Inter dobbiamo farlo anche con squadre di media-classifica. In questo momento non ci possiamo permettere di abbassare l’attenzione e avere più paura perché ti alza l’attenzione”. Sulla situazione infortunati: “Dovrebbe rientrare Bernardeschi, oggi si aggrega alla squadra vediamo come va. Poi De Sciglio e Kean fuori”.

FOTO: Twitter Juventus